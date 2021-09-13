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Зниження темпів вакцинації: в Україні зробили 45 тисяч щеплень за добу

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу проти коронавірусу вакцинували 45 148 людей. В цілому за тиждень було зроблено 921 443 щеплення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 16 930 людей, а повністю імунізовані (отримали другу дозу препарату) - 28 218 людей.

Як повідомляє МОЗ, протягом доби в Україні імунізували населення:

  • 300 мобільних бригад,
  • 1 004 пункти щеплення;
  • 353 центри вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 906 742 людини.

З яких першу дозу вакцини отримали - 5 906 740 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 4 804 204 людини.

У цілому в країні проведено 10 710 944 щеплення.

Нагадаємо, в Україні планують ввести "зелений" і "жовтий" сертифікати вакцинації від COVID.

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