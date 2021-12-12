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Може знижувати ефективність вакцин. ВООЗ порівняла "Омікрон" і "Дельту"

Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що нова мутація коронавірусу "Омікрон" поширюється швидше, але є менш небезпечною в порівнянні з варіантом "Дельта". Водночас у ВООЗ вказали, що цей висновок заснований на обмежених і попередніх даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Presse.

При цьому у ВООЗ вважають, що "Омікрон" може перевершити "Дельту" за швидкістю поширення. Крім того, новий варіант здатний знижувати ефективність вже розроблених вакцин проти COVID-19, свідчать попередні дослідження.

Проте "Омікрон" є не таким небезпечним, як "Дельта", вказали в організації.

Цей висновок ВООЗ засновує "на наявних на цей час обмежених відомостях".

Поява "Омікрон"-штаму говорить про новий етап еволюції коронавірусу, він здатний виступити.

За останніми даними, "Омікрон" виявили в 63 країнах. Вперше цю мутацію виявили в листопаді в ПАР.

Нагадаємо, директор Центру з контролю і профілактики захворювань США (CDC) Рошель Валенскі заявила, що практично всі виявлені в США випадки COVID-19, викликані штамом "Омікрон", протікають в легкій формі.

Крім того, за даними ВООЗ, штам "Омікрон" може серйозно вплинути на хід пандемії.

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