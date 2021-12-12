Може знижувати ефективність вакцин. ВООЗ порівняла "Омікрон" і "Дельту"

При цьому у ВООЗ вважають, що "Омікрон" може перевершити "Дельту" за швидкістю поширення. Крім того, новий варіант здатний знижувати ефективність вже розроблених вакцин проти COVID-19, свідчать попередні дослідження.

Проте "Омікрон" є не таким небезпечним, як "Дельта", вказали в організації.

Цей висновок ВООЗ засновує "на наявних на цей час обмежених відомостях".

Поява "Омікрон"-штаму говорить про новий етап еволюції коронавірусу, він здатний виступити.

За останніми даними, "Омікрон" виявили в 63 країнах. Вперше цю мутацію виявили в листопаді в ПАР.