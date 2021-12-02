Знижує ризик госпіталізації та смерті на 79%. Британія схвалила нові ліки від COVID

За інформацією відомства, Sotrovimab розроблений компаніями GSK та Vir Biotechnology та є одним моноклональним антитілом.

Препарат діє шляхом зв'язування з білком шипом зовні вірусу COVID-19. Це, своєю чергою, запобігає прикріпленню вірусу до клітин людини і проникненню в них, тому він не може реплікуватися в організмі.

"У клінічних випробуваннях було виявлено, що разова доза моноклонального антитіла знижує ризик госпіталізації та смерті на 79% у дорослих із групи високого ризику із симптоматичною інфекцією COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Відповідно до результатів клінічних випробувань з'ясовано, що препарат більш ефективний при прийманні на ранніх стадіях інфекції, тому регулятор рекомендує використовувати його якнайшвидше і протягом 5 днів з моменту появи симптомів.

Зазначено, що як і Молнупіравір, він дозволений для застосування у людей з легким або середнім перебігом COVID-19, або принаймні з одним фактором ризику розвитку тяжкого захворювання: ожиріння, літній вік (>60 років), цукровий діабет або хвороби серця.

На відміну від Молнупіравіру, цей препарат вводиться внутрішньовенно протягом 30 хвилин. Він схвалений для людей віком від 12 років та дорслих, які важать понад 40 кг.

У MHRA додають, що поки рано говорити про те, чи впливає штам

"Омікрон" на ефективність Sotrovimab, але регулятор працює над встановленням цих даних.