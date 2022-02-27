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Знімали українську техніку. У Кривому Розі затримали п'ятьох россійських шпіонів

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Кривий Ріг, Неділя 27 лютого 2022 17:18
Знімали українську техніку. У Кривому Розі затримали п'ятьох россійських шпіонів Фото: у Кривому Розі затримали россійських шпигунів (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Бійці Національної гвардії затримали у місті Кривий Ріг у Дніпропетровській області п'ятьох ворожих шпигунів. Агенти знімали українську військову техніку та позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.

"У Кривому Розі гвардійці Національна гвардія України затримали п'ятьох осіб, що знімали на відео позиції та розташування техніки українських військових та відправляли у месенджерах на різні номери", - йдеться у повідомленні.

Один з розвідників прямував до військкомату, при собі він мав набої калібру 5,45 мм.

Усіх затриманих шпигунів передали поліціянтам.

Нагадаємо, розвідгрупу російських окупантів затримали також у Маріуполі. Злочинці ставили мітки на цивільних спорудах.

Раніше РБК-Україна писало про те, що підрозділи тероборони дали поради, як зберегти дахи будинків від проникнення диверсантів.

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