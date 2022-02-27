Знімали українську техніку. У Кривому Розі затримали п'ятьох россійських шпіонів
Бійці Національної гвардії затримали у місті Кривий Ріг у Дніпропетровській області п'ятьох ворожих шпигунів. Агенти знімали українську військову техніку та позиції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ.
"У Кривому Розі гвардійці Національна гвардія України затримали п'ятьох осіб, що знімали на відео позиції та розташування техніки українських військових та відправляли у месенджерах на різні номери", - йдеться у повідомленні.
Один з розвідників прямував до військкомату, при собі він мав набої калібру 5,45 мм.
Усіх затриманих шпигунів передали поліціянтам.
Нагадаємо, розвідгрупу російських окупантів затримали також у Маріуполі. Злочинці ставили мітки на цивільних спорудах.
Раніше РБК-Україна писало про те, що підрозділи тероборони дали поради, як зберегти дахи будинків від проникнення диверсантів.