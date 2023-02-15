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В Снигеревке Николаевской области обнаружили тела 27 гражданских, убитых во время оккупации

Фото: в Снигеревке Николаевской области обнаружили тела 27 гражданских, убитых во время оккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В освобожденной Снигиревке Николаевской области обнаружили тела 27 гражданских. Их убили во время оккупации населенного пункта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новости N".

По словам начальника Николаевской областной прокуратуры Дмитрия Козака, тела погибших имеют признаки насильственной смерти:

  • пулевые ранения;
  • травмы от взрывов боеприпасов;
  • и другие.

В то же время в отличие от Бучи, в Снигиревке не обнаружили мест массового захоронения людей.

"По выявленным фактам начаты уголовные производства, в рамках которых назначили судебно-медицинские экспертизы. Сейчас устанавливается полный круг причастных к преступлениям", - пишет издание.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Херсонской области недавно эксгумировали тела двух мужчин, которых расстреляли военные РФ.

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