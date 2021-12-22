Зніс огорожу та виїхав на дорогу. У Харкові трамвай потрапив у ДТП, є постраждалі

У середу, 22 грудня, у Харкові сталася ДТП за участю трамвая. Внаслідок аварії постраждали пасажири.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KHARKIV Today.
Інцидент стався приблизно о 09:30 в районі Кінного ринку. Там трамвай №5 зійшов з рейок, врізався в огорожу і виїхав на дорогу. Внаслідок цього травми отримали двоє пасажирів.
"На місці патрульні. Слідчо-оперативна група оформляє. Поки що попередня інформація - дві людини госпіталізовані", - зазначив прес-секретар патрульної поліції Харківської області Дмитро Гайдук.
За даними видання "Суспільне", в ДТП постраждали четверо людей. Проте обійшлося без тяжких травм.
"У трамваї багато людей, дві бригади працюють, оглядають. Поки що четверо з незначними травмами - забиття, важких травм немає ні в кого", - сказав директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашту.
Свідок аварії розповіла, що в одного потерпілого чоловіка відкрилася носова кровотеча, а інший пасажир отримав поріз руки. Водій трамваю не постраждав.
Нагадаємо, у Кривому Розі сталася ДТП за участю маршрутки та трамвая, і в результаті аварії постраждав пішохід - 15-річний хлопчик, який на той момент переходив дорогу на переході. Дитину госпіталізували до лікарні із травмами.