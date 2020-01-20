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Сніг та мжичка: водіїв попередили про різку зміну погоди

Новини » Нерухомість     20.01.2020 - 08:30
Сніг та мжичка: водіїв попередили про різку зміну погоди
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Середня температура повітря -6+0

У Рівненській, Сумській та Чернігівській областях місцями сніг, мжичка у Дніпропетровській та Львівській областях, тумани спостерігаються у Харківській та Херсонській областях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укравтодор".

Середня температура повітря -6+0. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе; місцями ожеледь у Запорізькій області.

На перевальних ділянках доріг Львівської області невеликий сніг, на решті без опадів. Температура повітря коливається від -3 до -8. Стан покриття в основному сухе, на Торунському та Вишківському перевалах місцями засніжене.

Також прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій попередила, що сьогодні в Україні туман.

"За прогнозами УкрГідрометцентру, вночі та вранці 20 січня в більшості областей туман, видимість 200-500 м", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом українських синоптиків, тиждень розпочнеться з малохмарної та прохолодної погоди. У центральних, східних та північних областях температура повітря вдень опуститься до -1 градуса. На заході та півдні термометри вдень покажуть від 0 до +4.

У Києві сьогодні, за даними синоптиків, також буде прохолодно та малохмарно. Вдень очікуються температурні гойдалки від +1 до -1. Втім, з самого ранку йде сніг.

Раніше в Українському гідрометцентрі попередили, що вночі та вранці понеділка, 20 січня, у більшості областей України можливий сильний туман.

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