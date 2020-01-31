ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У РНБО заявили про миттєве реагування у випадку загрози коронавірусу в Україні 

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 23:26
У РНБО заявили про миттєве реагування у випадку загрози коронавірусу в Україні 
Ілюстративне фото (twitter com ChuBailiang)

Данілов зазначив, що в Україні наразі немає навіть натяку на вірус

Рада нацбезпеки й оборони (РНБО) вживатиме надзвичайних заходів для миттєвої реакції на загрозу китайського коронавірусу, якщо він буде занесений в Україну. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

За словами секретаря РБНО, наразі в Україні немая натяків на загрозу спалаху коронавірусу.

"Нам зараз вживати такі заходи (як в Китаї, - ред.), коли в нас немає навіть натяку на появу вірусу в середині країни, я вважаю поки що недоречно. Як тільки у нас з'явиться ситуація, на яку ми маємо реагувати - реагування буде миттєве", - заявив Данілов.

Він додав, що у Китаї наразі заблоковані вісім міст, звідки не можуть виїхати ні місцеві жителі, ні туристи чи гості.

"Справа в тому, що в Ухані знаходиться лабораторія "Р-4". Лабораторія з найвищим рівнем захисту, в якій займались вивченням багатьох речей. Тому китайці сьогодні розуміють, можливо, більше ніж будь-хто, тому і вживають цих заходів. Вони сьогодні локалізували всі міста - їх на сьогодні 8. З них виїхати неможливо", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту через спалах китайського коронавірусу.

В РНБО зазначили, що найближчим часом в Україні розроблять власну тест-систему для діагностики коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що в китайському Ухані, який є епіцентром спалаху коронавіруса нового типу, 51 українець. За словами Данилова, вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблокований військами.

Пасажири літака, що прилетів з Китаю знаходяться під контролем фахівців, - Данилов В Ухані перебуває 51 українець, вони не можуть виїхати, - Данилов
Новини України РНБОвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся