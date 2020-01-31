У РНБО заявили про миттєве реагування у випадку загрози коронавірусу в Україні 

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Данілов зазначив, що в Україні наразі немає навіть натяку на вірус

Рада нацбезпеки й оборони (РНБО) вживатиме надзвичайних заходів для миттєвої реакції на загрозу китайського коронавірусу, якщо він буде занесений в Україну. Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода Слова Савіка Шустера" на каналі Україна, передає РБК-Україна.

За словами секретаря РБНО, наразі в Україні немая натяків на загрозу спалаху коронавірусу.

"Нам зараз вживати такі заходи (як в Китаї, - ред.), коли в нас немає навіть натяку на появу вірусу в середині країни, я вважаю поки що недоречно. Як тільки у нас з'явиться ситуація, на яку ми маємо реагувати - реагування буде миттєве", - заявив Данілов.

Він додав, що у Китаї наразі заблоковані вісім міст, звідки не можуть виїхати ні місцеві жителі, ні туристи чи гості.

"Справа в тому, що в Ухані знаходиться лабораторія "Р-4". Лабораторія з найвищим рівнем захисту, в якій займались вивченням багатьох речей. Тому китайці сьогодні розуміють, можливо, більше ніж будь-хто, тому і вживають цих заходів. Вони сьогодні локалізували всі міста - їх на сьогодні 8. З них виїхати неможливо", - сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності у рамках єдиної державної системи цивільного захисту через спалах китайського коронавірусу.

В РНБО зазначили, що найближчим часом в Україні розроблять власну тест-систему для діагностики коронавірусу.

Раніше РБК-Україна писало, що в китайському Ухані, який є епіцентром спалаху коронавіруса нового типу, 51 українець. За словами Данилова, вони не можуть нікуди виїхати, тому що місто заблокований військами.