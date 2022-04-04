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РНБО України спростувала фейки про нібито непричетність армії РФ до вбивств у Бучі

Київська область (Фото: 20minut.ua)
Автор: Константин Широкун

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростовує дезінформацію Росії про непричетність їхніх військ до вбивств мирних жителів у Бучі та інших населених пунктах Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру протидії дезінформації при РНБО.

Російське Міноборони спробувало заперечити про свою непричетність до вбивств мирних жителів у Бучі. Їх головним аргументом є нібито відсутність російських військ у місті вже 30 березня. Водночас Росія опублікувала карти за 2 квітня, де зазначено, що окупанти ще знаходяться в Київській області.

Спікер Міноборони РФ також заявив, що за весь час перебування російських військових у Бучі не постраждав жоден місцевий житель, а фото і відеокадри з Бучі – чергова "постановка" для західних ЗМІ.

Варто відзначити, що разом з українською армією в місто увійшли незалежні ЗМІ. Всі фото - і відеодокази вже опубліковані не тільки в українській, але в і європейській, американській пресі. І ці ілюстрації є відмінним підтвердженням винуватості російської армії.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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КиївБуча