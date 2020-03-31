В РНБО створили карту поширення коронавірусу в Україні та світі

Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі. Про це повідомляє прес-служба РНБО.

На карту можна зайти за посиланням - https://covid19.rnbo.gov.ua/

"Головним ситуаційним центром України (в Апараті Ради національної безпеки і оборони України) створено електронну карту поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні", - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, на карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні. Також наводиться інформація про ситуація у світі.

Нагадаємо, кількість хворих коронавірусом в Україні зросла до 548 людей. Тільки за останню добу підтвердилися 62 нових випадки. Нові зараження фіксуються в Сумській, Львівській, Донецькій, Івано-Франківській та Одеській областях. У Київській області за вихідні померли двоє чоловіків у віці 47 і 49 років.

Зокрема, у Тернопільській області кілька медсестер написали заяви про звільнення після того, як 25 медиків заразилися коронавірусом.