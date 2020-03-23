РНБО створив два електронних сервіси для боротьби з коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сервіси передані у всі області і 263-м лікарням

Ситуаційний центр Ради національної безпеки і оборони України створив два електронних сервісу для боротьби з коронавірусом. Про це повідомили в РНБО.

Повідомляється, що сервіси призначені для обласних адміністрацій та лікарні. Вони дозволяють проводити моніторинг захворюваності COVID-19 та забезпечення лікарень людськими і матеріально-технічними ресурсами.

"Перший сервіс - кабінети адміністраторів для областей в контексті моніторингу даних щодо захворюваності. Другий - для адміністраторів лікарень з інфекційними відділеннями і додаткових опорних лікарень, які були визначені областями, з матеріально-технічного забезпечення та забезпечення медичним персоналом", - повідомили в РНБО.

Обидва сервісу готові до застосування, доступи передані всім областям і 263-м лікарням.

Нагадаємо, 14 березня в Україні запустили спеціальний онлайн сервіс для моніторингу ситуації з коронавірусом в країні. На сайті відображаються всі лабораторно підтверджені випадки коронавіруса (червоним кольором), а також підозри на COVID-19 (помаранчевим) та випадки, які не підтвердилися (зеленим).

Зазначимо, станом на 23 березня в Україні підтверджено 73 випадки зараження коронавірусом. Найбільше випадків зафіксовано у Києві - 29, з них 20 протягом доби. На другому місці-Чернівецька область - 25 (1 летальний).