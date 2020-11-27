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РНБО підготує рішення по Донбасу

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 13:05
РНБО підготує рішення по Донбасу
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що РНБО готує рішення по ситуації на Донбасі. Однак він не уточнив, чи буде воно відкритим або закритим.

Про це Данилов розповів в інтерв'ю виданню "Фокус".

"7 грудня 2019 року відбулося засідання РНБО, на якому були прийняті п'ять варіантів розвитку ситуації на Донбасі. Відкрию невелику таємницю: готується рішення РНБО щодо ситуації в Донецькій і Луганській областях", - заявив він.

При цьому Данилов підкреслив, що поки Росія не піде з Криму і Донбасу, всі переговори і домовленості будуть вкрай нетривалими з точки зору їх виконання.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна посол Європейського союзу в Україні Матті Маасікас розповів, що президент Володимир Зеленський дійсно намагається домогтися світу на Донбасі. Але, на кроки, зроблені українським лідером, Росія повинна відповідати взаємністю.

Крім того, радник української Тристоронньої делегації в контактній групі Олексій Арестович заявив, що ключовою ідеєю так званого плану "Б" по Донбасу є введення миротворчого контингенту.

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