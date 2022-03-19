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В РНБО спростували фейк про захоплення Росією майже половини територій України

Фото: РФ поширює фейкову інформацію про захоплення України (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Російська Федерація поширила в мережі карту України, на якій зазначила, що захопила майже половина територій. Проте в Раді національної безпеки та оборони назвали цю інформації фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

"На вигаданому малюнку кремлівські медіа позначили майже половину площі нашої країни як окуповану або заблоковану російськими вбивцями", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ збили 2 ворожі літаки, 3 вертольоти, 3 БПЛА та 4 крилаті ракети.

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