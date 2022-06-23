В РНБО пояснили, як в РФ шантажують власників єврооблігацій

"За допомогою такої "схеми" Росія розраховує проводити платежі за зовнішніми боргами, сподіваючись, що ця "лазівка" врятує економіку РФ", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД нагадують, що Мінфін неодноразово наголошував, що РФ не планує оголошувати дефолт за борговими зобов’язаннями, оскільки країна має кошти для виплат.

"Данний указ Путіна має ознаки маніпуляцій. Де-факто - це фінансовий шантаж, в якому власники російських єврооблігацій до кінця не розуміють, чи отримають свої платежі", - пояснюють в РНБО.

По факту, як додають в ЦПД, кінцева мета цієї кампанії - послаблення санкцій для Росії. У протилежному випадку дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями призведе до падіння внутрішнього виробництва, зростання цін на імпорт, а також зростання безробіття.