В РНБО пояснили, як в РФ шантажують власників єврооблігацій

Президент РФ Володимир Путін видав указ про оплату держборгу у рублях. Це є різновидом шантажу з подачі РФ, оскільки власники російських єврооблігацій до кінця не розуміють, чи отримають свої платежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації
"За допомогою такої "схеми" Росія розраховує проводити платежі за зовнішніми боргами, сподіваючись, що ця "лазівка" врятує економіку РФ", - йдеться в повідомленні.
В ЦПД нагадують, що Мінфін неодноразово наголошував, що РФ не планує оголошувати дефолт за борговими зобов’язаннями, оскільки країна має кошти для виплат.
"Данний указ Путіна має ознаки маніпуляцій. Де-факто - це фінансовий шантаж, в якому власники російських єврооблігацій до кінця не розуміють, чи отримають свої платежі", - пояснюють в РНБО.
По факту, як додають в ЦПД, кінцева мета цієї кампанії - послаблення санкцій для Росії. У протилежному випадку дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями призведе до падіння внутрішнього виробництва, зростання цін на імпорт, а також зростання безробіття.
Як повідомлялося, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО розвінчав найпопулярніші міфи про виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану.
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