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В РНБО пояснили, як в РФ шантажують власників єврооблігацій

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Україна, Четвер 23 червня 2022 15:54
В РНБО пояснили, як в РФ шантажують власників єврооблігацій Фото: в РНБО пояснили, як в РФ шантажують власників єврооблігацій (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Президент РФ Володимир Путін видав указ про оплату держборгу у рублях. Це є різновидом шантажу з подачі РФ, оскільки власники російських єврооблігацій до кінця не розуміють, чи отримають свої платежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації

"За допомогою такої "схеми" Росія розраховує проводити платежі за зовнішніми боргами, сподіваючись, що ця "лазівка" врятує економіку РФ", - йдеться в повідомленні.

В ЦПД нагадують, що Мінфін неодноразово наголошував, що РФ не планує оголошувати дефолт за борговими зобов’язаннями, оскільки країна має кошти для виплат.

"Данний указ Путіна має ознаки маніпуляцій. Де-факто - це фінансовий шантаж, в якому власники російських єврооблігацій до кінця не розуміють, чи отримають свої платежі", - пояснюють в РНБО.

По факту, як додають в ЦПД, кінцева мета цієї кампанії - послаблення санкцій для Росії. У протилежному випадку дефолт Росії за зовнішніми зобов'язаннями призведе до падіння внутрішнього виробництва, зростання цін на імпорт, а також зростання безробіття.

Як повідомлялося, раніше Центр протидії дезінформації при РНБО розвінчав найпопулярніші міфи про виїзд чоловіків за кордон під час воєнного стану.

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