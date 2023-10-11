Снайпер оккупантов получил подозрение за убийство более 20 военных ВСУ под Донецком

"За время ведения боевых действий на передовой фигурант убил по меньшей мере 21 военнослужащего ВСУ. Злоумышленник входил в состав вражеского подразделения снайперов, обстреливавшего позиции украинских войск в районе Донецка", - говорится в сообщении.

Украинские защитники захватили его в плен в конце лета вблизи поселка Невельское Покровского района Донецкой области.

По данным следствия, задержанным оказался житель временно оккупированного Донецка, работавший кладовщиком в местном автомагазине, а в 2015 году присоединился к так называемой "народной милиции днр".

"Там он получил позывной "Местный" и прошел обучение в российских лагерях подготовки боевиков под руководством инструкторов-спецназовцев из страны-агрессора", - рассказали в СБУ.

После тренировок на полигонах его назначили в состав "отдельного взвода снайперов 100-й отдельной мотострелковой бригады", которая подчинялась командованию 1-го армейского корпуса ВС РФ.

В рядах вражеского подразделения выполнял боевые задания российских командиров против сил АТО на востоке Украины.

"За убийства украинцев предатель ежемесячно получал от оккупантов "зарплату" в рублях. После начала полномасштабного вторжения России предателя включили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора", - отметили в ведомстве.

Вместе с российскими захватчиками он принимал непосредственное участие в боестолкновениях на западных окраинах Донецка, а также возле поселка Пески и Марьинки. В декабре 2022 года подразделение вражеского снайпера получило от гауляйтера Пушилина так называемый "орден республики" за участие в войне против Украины.