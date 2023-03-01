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Снаряд не сдетонировал. Жители Чернобаевки рассказали об ударе РФ по дому с младенцем

Иллюстративное фото: жители Чернобаевки рассказали об ударе РФ по дому с младенцем (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне сегодня, 1 марта, обстреляли Чернобаевку Херсонской области из артиллерии. Под ударом находился дом с младенцем, ребенок получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

По словам местных жителей, во время попадания снаряда в детской комнате выбило окна. Из-за этого ребенок получил травмы. Младенца сразу же госпитализировали, ему предоставили всю необходимую медицинскую помощь.

Трагедии удалось избежать чудом, поскольку снаряд, который попал по дому, не сдетонировал.

"Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Он с мамой еще несколько дней побудет на лечении, после чего их выпишут", - рассказали в ОВА.

Напомним, ранее стало известно, что 1 марта днем оккупанты ударили по Чернобаевке, из-за чего годовалый мальчик получил ранение.

Также мы писали, что в селе Змиевка Херсонской области из-за российской атаки ранены двое мужчин.

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