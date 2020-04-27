У "СН" просять Шмигаля послабити карантин в регіонах, де найменше інфікованих

У "Слузі народу" пропонують послабити карантинні обмеження у тих областях, де зафіксована найменша динаміка захворюваності на коронавірус. Про це повідомила у Facebook перший заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук.

За її словами, частина депутатів фракції звернулася з відповідною пропозицією до прем’єр-міністра.

"Пожежу потрібно гасити там, де горить. Те ж саме стосується заходів проти коронавірусу. В різних регіонах країни рівень захворюваності суттєво відрізняється. Наприклад, у Чернівецькій області зареєстровано 1341 інфікованих, а в Чернігівській - всього 22. Логічно, щоб і обмежувальні заходи в цих областях були різними", - вважає Кравчук.

Вона додала, що через кризу, спричинену коронавірусом, без роботи та грошей залишилися багато українців.

"Тому частина депутатів фракції "Слуга Народу" звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розглянути можливість послабити карантин там, де коронавірусна інфекція поширюється відносно повільно. Я також підписала цей документ", - резюмувала Кравчук.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 392 нових випадки зараження. Загальна кількість хворих на COVID-19 перевищила 9 тис. осіб. Найбільше інфікованих у Чернівецькій області - 1375, найменше у Луганській - 29.

24 квітня Кабмін оприлюднив план виходу України з карантину, який складається з 5 етапів. Стартова точка реалізації плану - 11 травня, але за умови сприятливої епідемічної ситуації.

Сьогодні глава уряду Денис Шмигаль заявив, що в залежності від динаміки захворювання, другий, третій і четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно.