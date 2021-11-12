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Немає сенсу: глава ВООЗ засудив бустерну вакцинацію і щеплення дітей від COVID

Автор: Дмитрий Кузнецов

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус засудив широке застосування бустерних доз і щеплення дітей від коронавірусу. Він підкреслив, що в країнах з низькими доходами люди все ще чекають перший укол вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави ВООЗ.

"Немає сенсу вводити бустерні дози (від коронавірусу - ред.) здоровим дорослим людям або вакцинувати дітей, коли працівники охорони здоров'я, люди похилого віку та інші групи все ще чекають своєї першої дози", - сказав він.

Гебрейєсус підкреслив, що щодня у світі застосовується у шість разів більше бустерних доз, ніж перших уколів у країнах з низькими доходами. Він назвав цю ситуацію скандалом, яка має бути припинена.

За його словами, додаткові дози вакцини від коронавірусу потрібні людям з ослабленим імунітетом.

Глава ВООЗ також повідомив, що на сьогодні у світі дві країни досі не почали вакцинацію від коронавірусу - Еритрея і Північна Корея

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомили про тестування ще 16 вакцин від коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу.

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