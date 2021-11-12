Немає сенсу: глава ВООЗ засудив бустерну вакцинацію і щеплення дітей від COVID

"Немає сенсу вводити бустерні дози (від коронавірусу - ред.) здоровим дорослим людям або вакцинувати дітей, коли працівники охорони здоров'я, люди похилого віку та інші групи все ще чекають своєї першої дози", - сказав він.

Гебрейєсус підкреслив, що щодня у світі застосовується у шість разів більше бустерних доз, ніж перших уколів у країнах з низькими доходами. Він назвав цю ситуацію скандалом, яка має бути припинена.

За його словами, додаткові дози вакцини від коронавірусу потрібні людям з ослабленим імунітетом.

Глава ВООЗ також повідомив, що на сьогодні у світі дві країни досі не почали вакцинацію від коронавірусу - Еритрея і Північна Корея