Смузи для похудения: главный ингредиент, о котором мало кто знает

Добавление всего ложки семян чиа в смузи приведет не только к заряду энергии, но и к похудению. Эти маленькие зернышки способны надолго дарить ощущение сытости и поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Eating well .

Как семена чиа способствуют похудению

Высокое содержание клетчатки

Диетолог Элиза Витакер рассказала, что всего 2 столовые ложки семян чиа содержит колоссальные 10 г пищевых волокон.

Клетчатка замедляет пищеварение и помогает дольше оставаться сытым. Это увеличение сытости может привести к меньшему потреблению перекусов и общего потребления калорий, что способствует потере веса.

Семена чиа особенно богаты растворимой клетчаткой, которая поглощает воду и расширяется в желудке. Именно это создает ощущение сытости и удовольствия, что может помочь уменьшить общее потребление калорий и избежать бездумных перекусов.

Богатые омега-3 жирные кислоты

Употребление омега-3 жирных кислот может помочь в похудении. Семена чиа являются прекрасным источником омега-3 и небольшого количества хватает надолго.

Женщинам нужно около 1,1 г омега-3 в день, тогда как мужчинам 1,6 г ежедневно. Всего 1 столовая ложка семян чиа обеспечивает 1,3 г.

Омега-3 - это полезные для сердца жиры, которые замедляют пищеварение, оставляя вас сытыми дольше, помогая уменьшить общее потребление калорий и чрезмерные перекусы.

Обогащенные растительным белком

Две ложки содержат почти 5 г растительного белка. Сочетание клетчатки, полезных жиров и белка, содержащихся в семенах чиа, помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Поддержание стабильного уровня сахара в крови способствует лучшему контролю аппетита в течение дня, что является ключевым, когда вы хотите похудеть.

Низкокалорийное и питательное

Семена чиа имеют большую питательную ценность, не имея много калорий. Всего две столовые ложки содержат около 4 г белка, 5 г омега-3 жиров и большое количество витаминов и минералов.

Как правильно добавлять в смузи

Как и с любым другим продуктом, богатым клетчаткой, лучше всего начинать с малого и постепенно увеличивать потребление со временем. Начните с 1-2 столовых ложек.