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Чи зможе "омікрон" призвести до нової хвилі пандемії: прогноз розробників вакцини AstraZeneca

Автор: Марія Кучерявець

Новий штам коронавірусу "омікрон" навряд чи нестиме загрозу для вакцинованих людей. Та мало ймовірно, що він зможе спричинити нову хвилю пандемії у світі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Оксфордської групи вакцин Эндрю Полларда, якого цитує The Guardian.

"Новий виток пандемії серед вакцинованих малоймовірний. Незважаючи на мутації, що існують в інших варіантах, вакцини продовжували запобігати дуже важким захворюванням, оскільки ми пройшли через Альфу, Бету, Гамму і Дельту", - зазначив Поллард.

За його словами, в разі потреби розробка нової вакцини, вже проти цього нового штаму, може бути здійснена за короткий час.

"Ми налаштовані оптимістично, тому що вакцини, теоретично, повинні працювати і захищати від ускладнень у разі цього штаму. Однак, щоб переконатися в цьому, знадобиться кілька тижнів", - додав він.

Нагадаємо, в Чехії вивчають перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу "омікрон". Водночас Германія заявила, що штам також дістався країни.

Додамо, що перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529 виявили в Бельгії.

Зазначимо, голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпечність нового варіанту коронавірусу та припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним як вірус Ебола.

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