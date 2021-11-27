Чи зможе "омікрон" призвести до нової хвилі пандемії: прогноз розробників вакцини AstraZeneca
Новий штам коронавірусу "омікрон" навряд чи нестиме загрозу для вакцинованих людей. Та мало ймовірно, що він зможе спричинити нову хвилю пандемії у світі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Оксфордської групи вакцин Эндрю Полларда, якого цитує The Guardian.
"Новий виток пандемії серед вакцинованих малоймовірний. Незважаючи на мутації, що існують в інших варіантах, вакцини продовжували запобігати дуже важким захворюванням, оскільки ми пройшли через Альфу, Бету, Гамму і Дельту", - зазначив Поллард.
За його словами, в разі потреби розробка нової вакцини, вже проти цього нового штаму, може бути здійснена за короткий час.
"Ми налаштовані оптимістично, тому що вакцини, теоретично, повинні працювати і захищати від ускладнень у разі цього штаму. Однак, щоб переконатися в цьому, знадобиться кілька тижнів", - додав він.
Нагадаємо, в Чехії вивчають перший випадок зараження новим варіантом коронавірусу "омікрон". Водночас Германія заявила, що штам також дістався країни.
Додамо, що перший в Європі випадок зараження новим варіантом коронавірусу B. 1.1.529 виявили в Бельгії.
Зазначимо, голова Всесвітньої медичної асоціації Франк Ульріх Монтгомері попередив про небезпечність нового варіанту коронавірусу та припустив, що цей штам може бути таким же небезпечним як вірус Ебола.