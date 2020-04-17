Смог в Києві: МОЗ назвав симптоми отруєння продуктами горіння

Смог може спричинити низку захворювань та алергій
Смог у Києві може спричинити головний біль, кашель, труднощі з диханням, подразнення очей, запалення слизової оболонки носа та гортані. Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Як зазначається, смог може спричинити низку захворювань та алергій.
"При появі симптомів отруєння продуктами горіння негайно зверніться до лікаря". - заявили у МОЗ.
Разом з тим, у МОЗ розповіли, як захиститись від смогу:
Раніше в Київській міській державній адміністрації повідомили, що в столиці спостерігається задимленість, у повітрі зафіксовані продукти горіння. Жителів Києва просять залишатися вдома.
Нагадаємо, в ДСНС повідомили, що зміг у Києві утворився у зв'язку з пожежами в Чорнобилі, але він не несе хімічної та радіологічної загрози. Також у КМДА повідомили, що пожежу в Чорнобильській зоні вже остаточно погасили.
РБК-Україна писало, що через задимлення у зв'язку з пожежами в Чорнобильській зоні Київ очолив список міст з найбільш забрудненим повітрям.