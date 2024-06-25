В мусоре, который КНДР отправляет в Южную Корею, обнаружили паразитов, а вот бытовых отходов там нет

За последние недели КНДР отправила более 1000 воздушных шаров с мусором на юг в ответ на листовочные кампании южнокорейских активистов с осуждением северокорейского режима.

"Многочисленные паразиты, такие как аскариды, власоглавы и нитевидные черви, были обнаружены в почве, которая содержалась в мусоре", — говорится в пресс-релизе южнокорейского Министерства объединения, добавляя, что паразиты, вероятно, происходят из человеческих экскрементов.

Выводы основаны на исследовании 70 воздушных шаров.

Среди наполненных мусором воздушных шаров были обнаружены куски одежды, такие как галстуки и синие пиджаки, которые, вероятно, были изрезаны ножницами или ножами. Эта одежда была идентифицирована как предметы, ранее предоставленные Северной Корее южнокорейской компанией.

"Похоже, что Северная Корея повредила и направила эти ранее поставленные предметы, чтобы выразить крайнюю враждебность рекламным листовкам и подчеркнуть враждебную позицию против Южной Кореи", - сказал представитель министерства, пожелавший остаться анонимным.

Чиновник отметил, что большая часть мусора состояла из макулатуры и винила, а не обычных бытовых отходов, предполагая, что власти Северной Кореи, возможно, пытаются предотвратить раскрытие повседневной жизни северокорейцев внешнему миру.