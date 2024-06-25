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В мусоре, который КНДР отправляет в Южную Корею, обнаружили паразитов, а вот бытовых отходов там нет

Фото: северокорейский диктатор Ким Чен Ин (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В некоторых наполненных мусором воздушных шарах, присланных КНДР в Южную Корею, обнаружили паразитов, а сам мусор не содержал обычных бытовых отходов. В Сеуле объясняют это тем, что Пхеньян не желает раскрытия информации о быте северокорейских граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

За последние недели КНДР отправила более 1000 воздушных шаров с мусором на юг в ответ на листовочные кампании южнокорейских активистов с осуждением северокорейского режима.

"Многочисленные паразиты, такие как аскариды, власоглавы и нитевидные черви, были обнаружены в почве, которая содержалась в мусоре", — говорится в пресс-релизе южнокорейского Министерства объединения, добавляя, что паразиты, вероятно, происходят из человеческих экскрементов.

Выводы основаны на исследовании 70 воздушных шаров.

Среди наполненных мусором воздушных шаров были обнаружены куски одежды, такие как галстуки и синие пиджаки, которые, вероятно, были изрезаны ножницами или ножами. Эта одежда была идентифицирована как предметы, ранее предоставленные Северной Корее южнокорейской компанией.

"Похоже, что Северная Корея повредила и направила эти ранее поставленные предметы, чтобы выразить крайнюю враждебность рекламным листовкам и подчеркнуть враждебную позицию против Южной Кореи", - сказал представитель министерства, пожелавший остаться анонимным.

Чиновник отметил, что большая часть мусора состояла из макулатуры и винила, а не обычных бытовых отходов, предполагая, что власти Северной Кореи, возможно, пытаются предотвратить раскрытие повседневной жизни северокорейцев внешнему миру.

Напомним, 3 июня Северная Корея объявила о намерении прекратить отправлять воздушные шары с мусором через границу на юг к своему соседу. Вместе с тем, Пхеньян пообещал возобновить такую практику в случае, если из Южной Кореи снова будут отправлены с воздуха открытки.

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