В Смеле разразился скандал из-за избиения эксвоенного: что известно

Известно, что конфликт произошел 3 сентября недалеко от села Ротмистровка.

Накануне потасовки в одном из автомобилей ехали родители бывшего военнослужащего, а в другом - жители Смелы. Причиной конфликта стало то, что один из водителей создал аварийную ситуацию.

В одном из авто находились родители бывшего военного, которые рассказали об инциденте на дороге сыну. Они указали, что видели автомобиль, который их "подрезал" в селе Ташлык. Правоохранители отмечают, что эксвоенный решил самостоятельно разобраться с водителем, однако, приехав на место, водителя не обнаружил. Он снял с транспортного средства государственный номерной знак и через социальную сеть обратился к очевидцам с призывом помочь ему установить владельца машины.

Водитель Hyundai связался с ветераном и назначил ему "встречу", увидев его сообщение в сети. В результате, между ними произошла потасовка.

В заявлении правоохранителей говорится, что видео потасовки с участием бывшего военнослужащего и водителя Hyundai выложили в сеть очевидцы происшествия вчера, 9 сентября. Следствием были установлены участники инцидента и обстоятельства конфликта.

Сообщается, что правоохранители оперативно прибыли к месту происшествия. Полицейские сопровождали автомобиль медиков и эксвоенного в больницу, где его осмотрели врачи.

Известно, что в медицинском учреждении 37-летний мужчина отказался от госпитализации. В заявлении правоохранителей говорится, что, общаясь с полицейскими, эксвоенный указал, что претензий ни к кому нет и написал встречное заявление, в котором просил не проводить дальнейшие действия и прекратить рассмотрение дела.

Известно, что позже полицейские снова встретились с мужчиной, который после общения согласился написать заявление о нанесении телесных повреждений.

В настоящее время инцидент квалифицирован как хулиганство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что в ходе досудебного расследования возможна переквалификация происшествия.

"В то же время по действиям работников полиции руководством Главного управления Национальной полиции в Черкасской области начато служебное расследование", - говорится в заявлении правоохранителей.

На инцидент уже отреагировал глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия. В своем Telegram-канале он написал, что этот случай должен находиться на личном контроле министра внутренних дел и генерального прокурора.

"Направил официальные обращения на обоих и обратился в профильный комитет проконтролировать ситуацию. Ждем скорую реакцию", - отметил Арахамия.

Позже появилась реакция министра внутренних дел Украины Игоря Клименко. Он заявил, что инцидент получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей.

Клименко добавил, что глава Национальной полиции уже доложил ему о первых результатах следствия и начатой служебной проверке относительно действий (или, как он отметил, возможной бездеятельности) местных полицейских.

"Ежедневно Украина противостоит жестокому врагу благодаря храбрости наших Сил обороны и безопасности, всех наших воинов. И каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", - подчеркнул он.

Что известно

В начале сентября Анатолий Гончаренко, эксвоеннослужащий Сил специальных операций, через Facebook обратился к людям, отметив, что ищет автомобиль с иностранными номерами, водитель которого вызвал аварийную ситуацию с его родителями накануне.

Вчера, 9 сентября, появилось видео того, как группа неизвестных избивает военного. Начала распространяться информация, что Гончаренко избивал местный криминальный авторитет Вадим Долотенко, ранее причастный к нескольким уголовным делам, связанным с избиением и грабежами. Избиением он пытался получить "извинения" у ветерана.