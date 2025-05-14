"Дернул за руль": ТЦК раскрыл подробности ДТП с мобилизованными в Киеве

"В сети распространяется видео и информация о попадании автомобиля с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки в дорожно-транспортное происшествие в Киеве", - сообщили в центре.

Как отметили в ТЦК, для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, они сообщили, что во время движения автомобиля с мобилизованными гражданами на сборный пункт города Киева один из них неожиданно дернул за руль, в результате чего и произошло ДТП.

"Информация о пребывании мобилизованных граждан в наручниках является фейковой, средств сдерживания и ограничения военнослужащие ТЦК и СП не используют", - добавили в центре.

Как пояснили сотрудники ТЦК, в результате ДТП некоторые мобилизованные граждане в стрессовом состоянии отбежали от авто, однако успокоившись вернулись, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь.

"Во время ДТП травмы различной степени получили военнослужащие ТЦК и СП, угрозы их жизни нет", отметили в центре.