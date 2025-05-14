"Дернул за руль": ТЦК раскрыл подробности ДТП с мобилизованными в Киеве
В Киеве произошло ДТП с участием автомобиля ТЦК. Как оказалось, один из мобилизованных мужчин неожиданно дернул за руль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП.
"В сети распространяется видео и информация о попадании автомобиля с сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки в дорожно-транспортное происшествие в Киеве", - сообщили в центре.
Как отметили в ТЦК, для предотвращения распространения искаженной и недостоверной информации, они сообщили, что во время движения автомобиля с мобилизованными гражданами на сборный пункт города Киева один из них неожиданно дернул за руль, в результате чего и произошло ДТП.
"Информация о пребывании мобилизованных граждан в наручниках является фейковой, средств сдерживания и ограничения военнослужащие ТЦК и СП не используют", - добавили в центре.
Как пояснили сотрудники ТЦК, в результате ДТП некоторые мобилизованные граждане в стрессовом состоянии отбежали от авто, однако успокоившись вернулись, чтобы оказать пострадавшим необходимую помощь.
"Во время ДТП травмы различной степени получили военнослужащие ТЦК и СП, угрозы их жизни нет", отметили в центре.
Напомним, ранее мы объясняли, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не должны ловить уклонистов, ведь это не их функция.
Подробнее о том, что на самом деле входит в их обязанности, можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время, ранее мы писали, что в одном из районов Харькова, 29 апреля, произошел инцидент между сотрудниками ТЦК и мужчиной, у которого пытались проверить документы.
По данным полиции, во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и, достав нож, угрожал его применением. В результате этого было открыто уголовное производство.
Кроме того, мы сообщали, что недавно в Одессе трое мужчин выдали себя за представителей ТЦК и силой удерживали людей. Как известно, всем им объявили о подозрении в незаконном лишении свободы.
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