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ЗМІ показали масове поховання мирних жителів у Лисичанську

Фото: у Лисичанську мирних жителів поховають у братській могилі (t me zsuwar)
Автор: Наталія Юрченко

У місті Лисичанськ Луганської області, де тривають активні обстріли, тіла мирних жителів поховають у братській могилі. Вони загинули від атак російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Масове поховання знаходиться на околиці Лисичанська, яку контролюють українські захисники. Могила являє собою довгу незакопану траншею. За словами військових, в ній знаходяться тіла 300 осіб, які загинули в результаті обстрілу в Лисичанську, Сєвєродонецьку та Рубіжному за останні місяці.

У братській могилі знаходяться тіла мирних жителів, які не мають родичів, що могли б забрати і поховати їх. Українські захисники пояснили, що траншею не можуть засипати, оскільки техніка спрямована на спорудження окопів.

Фото: ЗМІ показали братську могилу в Лисичанську (nytimes.com)

Нагадаємо, російські війська обстріляли будівлю в Лисичанську, де ховалися люди. В результаті авіаудару загинули три людини.

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