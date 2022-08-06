ЗМІ ідентифікували окупанта, який катував і вбив українського бійця: що відомо

Зазначається, що журналістам навіть вдалося поспілкувався телефоном з головним учасником катувань. Вказано, що під час розмови він намагався заперечувати свою причетність до злочину, але видав себе, заплутавшись у свідченнях.

Зокрема, дослідження двох видань допомогло виявити всіх причетних, а також місце, де солдати у російській військовій формі катують ножем українського військовополоненого, знущаються з нього, а потім страчують пострілом у голову.

Відомо, що події відбувалися на території санаторію "Привілля" в Луганській області.

Журналісти пояснюють, що ідентифікувати російського військового вони змогли взявши за основу обличчя та елементи одягу, наприклад, характерний чорний капелюх та українську військову сорочку.

Також розслідувачі змогли впізнати Монгуша на кількох російських відео, які були опубліковані у червні та липні.

На частині роликів журналісти помітили й білу машину із чорною літерою Z на дверях, яка з'являється у роликах із вбивством полоненого.

Крім того, отримавши одне з роликів із бійцями "Ахмату", Bellingcat та The Insider використали кілька сервісів розпізнавання облич та знайшли його сторінки у соцмережах.

Як стверджують журналісти, тувинець Очур-Суге Монгуш народився 1993 року. Раніше, судячи з фотографій із соцмереж, він працював у МНС.

У розмові з журналістами він заявив, що "нікого не катував і взагалі ніколи не тримав у руках зброю", а просто супроводжував російських журналістів, а відео за його участю просто змонтовано.

Також Очур-Суге заявив, що такий капелюх, як у нього, нібито має дуже багато людей, а автомобіль, який фігурує на відео зі катуваннями, він ніколи не бачив.

При цьому Монгуш визнав і кілька разів повторив, що на відео, опублікованому на території заводу "Азот", справді він.

Тож в Bellingcat та The Insider дійшли висновків, судячи із сіх зібраних деталей та суперечливим заявам Монгуша, він і справді міг бути прямо причетним до катувань українського військовополоненого.

Фото: ЗМІ ідентифікували окупанта, який катував і вбив українського бійця (twitter.com/the_ins_ru)

Нагадаємо, як повідомлялося, наприкінці липня у мережі з’явилося відео, на якому російський солдат відрізає українському військовополоненому канцелярським ножем геніталії. Пізніше був опублікований запис зі стратою потерпілого.

Додамо, в Конгресі США засудили катування українського бійця, яке потрапило до мережі. Закликали негайно допомогти Україні перемогти російське зло.

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