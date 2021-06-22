RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Змішала різні вакцини. Меркель вакцинувалася препаратом Moderna

Автор: РБК-Україна

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала другу дозу вакцини від коронавірусу. Цього разу вона вакцинувалася препаратом компанії Moderna.

Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на представника уряду Німеччини.

За його словами, німецький канцлер отримала друге щеплення кілька днів тому.

Про будь-які побічні ефекти нічого не відомо, проте вже сьогодні Меркель приймала главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен у відомстві канцлера в Берліні.

Нагадаємо, 16 квітня Ангела Меркель отримала перше щеплення від коронавірусу. Тоді вона вакцинувалася препаратом AstraZeneca.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияАнгела МеркельВакцинація