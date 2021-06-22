Змішала різні вакцини. Меркель вакцинувалася препаратом Moderna

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала другу дозу вакцини від коронавірусу. Цього разу вона вакцинувалася препаратом компанії Moderna.
Про це повідомляє німецьке видання Bild з посиланням на представника уряду Німеччини.
За його словами, німецький канцлер отримала друге щеплення кілька днів тому.
Про будь-які побічні ефекти нічого не відомо, проте вже сьогодні Меркель приймала главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйен у відомстві канцлера в Берліні.
Нагадаємо, 16 квітня Ангела Меркель отримала перше щеплення від коронавірусу. Тоді вона вакцинувалася препаратом AstraZeneca.