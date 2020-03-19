Смертність від коронавірусу в Італії у 8 разів вища, ніж у Китаї

В епіцентрі спалаху коронавірусу - китайському Ухані, смертність від вірусу становила лише 1,4%, тоді як в Італії зараз цей показник дорівнює 8,3%. Про це йдеться у статті в журналі Nature Medicine.

У цілому ж, показник у кілька разів відрізняється від решти світу в більшу сторону. За нещодавньою інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, COVID-19 виявився смертельним у 3,4% випадках, а відміну від первісних 1,4%.

Наразі у світі зафіксовано майже 230 тис. випадків зараження COVID-19. Майже третина з них припадає на Китай - близько 82 тис. заражень. Смертельних випадків у КНР - 3,2 тисяч.

Водночас в Італії при вдвічі меншій кількості заражених (41 035 осіб) смертей більше, ніж в материковому Китаї - 3405 загиблих.

Нагадаємо, сьогодні в Китаї вперше не було зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

Детальніше про те, що відбувається в Україні та світі 19 березня - у матеріалі РБК-Україна.