Смертність від коронавірусу в Британії падає швидше прогнозованих термінів

У Британії істотно йде на спад смертність від коронавірусу. І спад йде з випередженням прогнозованих термінів на три тижні.
Про це повідомляє The Telegraph.
За 28 лютого в Британії зафіксували 104 смерть від коронавіруса. Згідно моделі Scientific Pandemic Influenza Modelling group, на яку спиралося уряд при формуванні дорожньої карти виходу з локдауну, подібні показники очікувалися тільки в районі 21 березня. Правда, в найближчі дні статистика явно буде вище за затримки у поданні даних.
Випередження прогнозу падіння смертності може призвести до розмов і вимог від уряду Британії до більш раннього пом'якшення жорсткого карантину в країні. До цього розташовує і падіння захворюваності коронавірусом.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляв, що уряд у виході з локдауну буде спиратися не на конкретні дати, а на статистику в країні.
Нагадаємо, що показник в 104 смерті за добу став найнижчим добовим приростом з 26 жовтня.
Раніше повідомлялося, що у Великобританії зафіксований найнижчий приріст захворюваності коронавірусом з вересня минулого року.