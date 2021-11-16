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Смертність від COVID може зростати навіть після стабілізації ситуації. Ляшко пояснив чому

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що смертність від COVID може зростати навіть після стабілізації ситуації з новими випадками заражень. Він назвав причину.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

"Смертність може продовжувати зростати навіть після стабілізації ситуації впродовж двох тижнів", - повідомив він.

Також Ляшко пояснив, чому так відбувається.

"Спочатку реєструється випадок, після цього настає госпіталізація і через певний час після цього може бути летальний наслідок хвороби. Середній час від появи симптомів до смерті у жовтні складав 14 днів", - зазначив голова МОЗ.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили більше 16 тисяч нових випадків коронавірусу та 838 смертей - максимум за весь час пандемії.

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КоронавірусМінстерство охорони здоров'я УкраїниВіктор Ляшко