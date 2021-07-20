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Смертність від COVID в Індії може в 10 разів перевищувати офіційну статистику

Автор: Марія Кучерявець

Реальний показник смертності від коронавірусу в Індії може бути в 10 разів перевищувати офіційні дані. Число неврахованих летальних випадків у країні може сягати 4,7 млн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Кількість смертей в Індії за час пандемії COVID-19 може бути в 10 разів вище, ніж офіційна цифра", - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, проведеним Центром глобального розвитку в США, з січня 2020 року по червень 2021 року від коронавірусу померло на 3-4,7 млн більше осіб ніж вказано в офіційних даних.

Вказано, що дослідження проводилося на основі вивчення трьох різних джерел даних, аби зобразити повну картину пандемії в Індії.

"Офіційне число смертей від коронавірусу в Індії на кінець червня 2021 року становить 400 тисяч…Реальність, звичайно, катастрофічно гірша...можливо, загинули мільйони, а не сотні тисяч людей", - припускають дослідники.

У звіті зазначено, що встановлення точного числа загиблих від COVID-19 може "виявитися незліченним", але ця цифра буде точно "на порядок більшою, ніж офіційні підрахунки".

Згідно з офіційною статистикою, показник смертності на душу населення в Індії становить 0,3, в порівнянні з 2 в таких країнах, як Великобританія, США і Бразилія, де показники інфікування нижче.

Нагадаємо, минулого місяця в Індії заявили про найвищий добовий приріст смертності внаслідок COVID-19 від початку пандемії.

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Індія