Смертність від COVID в Індії може в 10 разів перевищувати офіційну статистику

"Кількість смертей в Індії за час пандемії COVID-19 може бути в 10 разів вище, ніж офіційна цифра", - йдеться у повідомленні.

Згідно з дослідженням, проведеним Центром глобального розвитку в США, з січня 2020 року по червень 2021 року від коронавірусу померло на 3-4,7 млн більше осіб ніж вказано в офіційних даних.

Вказано, що дослідження проводилося на основі вивчення трьох різних джерел даних, аби зобразити повну картину пандемії в Індії.

"Офіційне число смертей від коронавірусу в Індії на кінець червня 2021 року становить 400 тисяч…Реальність, звичайно, катастрофічно гірша...можливо, загинули мільйони, а не сотні тисяч людей", - припускають дослідники.

У звіті зазначено, що встановлення точного числа загиблих від COVID-19 може "виявитися незліченним", але ця цифра буде точно "на порядок більшою, ніж офіційні підрахунки".

Згідно з офіційною статистикою, показник смертності на душу населення в Індії становить 0,3, в порівнянні з 2 в таких країнах, як Великобританія, США і Бразилія, де показники інфікування нижче.