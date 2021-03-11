RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Смертність від COVID-19 в Україні може досягнути пікових значень, - НАН

Автор: Даша Харченко

Експерти з Національної академії наук України та низки університетів зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в країні. Для розрахунку використовували світовий досвід математичного моделювання розвитку захворювання.

Про це йдеться на сайті НАН.

Так, на основі статистичних даних про динаміку епідемії в Україні та країнах Європи науковці створювали і тестували математичну модель SEIR–U.

Згідно з висновком експертної групи, смертність від COVID-19 продовжує збільшуватись і за 2–3 тижні може досягнути пікових значень осінньої хвилі.

Восени 2020 року кількість хворих на коронавірус щоденно зростала на понад 15 тисяч осіб.

Раніше повідомлялось, що вчені вважають весняну хвилю коронавірусу в Україні більш небезпечною за осінню, оскільки вона має характерний стрімкий розвиток. Вчені вважають, що весняна хвиля може стати національною катастрофою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАН УкраиныКоронавірус
Читайте також
У МОЗ розповіли, скільки побічних ефектів зафіксували після COVID-вакцинації
Прогноз погоди