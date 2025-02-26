Смертность вырастет на 68%. Врачи дали тревожные прогнозы о распространении тяжелой болезни

Почему будет расти заболеваемость и смертность

Эксперты прогнозируют, что в 2050 году в мире будет регистрироваться 3,2 миллиона новых случаев рака молочной железы и 1,1 миллиона смертей в год, если текущие тенденции сохранятся.

"Каждую минуту у четырех женщин во всем мире диагностируют рак молочной железы, и одна женщина умирает от этой болезни, и эта статистика ухудшается. Страны могут смягчить или изменить эти тенденции, введя политику первичной профилактики и инвестируя в раннее выявление и лечение", - рассказала ученый IARC доктор Джоан Ким, одна из авторов отчета.

Рост заболеваемости раком молочной железы вероятно связан с такими факторами, как рост численности пожилого населения, улучшение в диагностике и увеличение распространенности факторов риска, один из которых является унаследованные дефектные гены.

По данным IARC, во всем мире большинство случаев рака молочной железы и смертей приходится на женщин в возрасте от 50 лет - это 71% новых случаев и 79% смертей.

Что поможет сдержать болезнь

Около 25% случаев рака молочной железы можно предотвратить, уменьшив потребление алкоголя, поддерживая здоровый вес и ведя активный образ жизни.

По словам врачей, дальнейшее улучшение методов диагностики и увеличение доступности к качественному лечению поможет уменьшить смертность от рака груди.

Уровень диагностики рака молочной железы самый высокий в Австралии, Новой Зеландии, Северной Америке и Северной Европе, тогда как самый низкий - в Азии и Африке. Однако смертность от рака молочной железы самая высокая в Меланезии, Полинезии и Западной Африке.

В течение последнего десятилетия в 27 из 50 исследуемых стран заболеваемость раком молочной железы росла на 1%-5% в год. В то же время в 29 из 46 проанализированных стран смертность снизилась благодаря улучшению ранней диагностики и доступа к лечению.