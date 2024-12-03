Смертельное ДТП в Днепре: полиция раскрыла детали дела и усилит контроль за расследованием

Как отметили в ведомстве, ведение дела будет передано Главному следственному управлению Нацполиции.

"Это резонансное дело теперь будем расследовать мы под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины", - сказал первый заместитель начальника ГСУ Сергей Пантелеев.

Также правоохранители инициировали изменение подследственности в уголовных производствах, касающихся ДТП, в ходе которого водитель этого же автомобиля летом сбил людей на пешеходном переходе в центре Днепра.

Сейчас к расследованию привлечено опытных следователей и оперативников, которые продолжают исследования и сбор доказательств для выяснения всех причин и обстоятельств страшной аварии.

"Прокуроры изучили материалы уголовного производства, установлено наличие достаточных доказательств причастности 19-летнего гражданина, который находился за рулем BMW, ему сообщено о подозрении по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины", - рассказал заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Олег Рыженко.

По его словам, сегодня суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

Относительно пассажира BMW - ему объявлено подозрение по 136 Уголовного кодекса Украины. Прокурорами поддержано ходатайство об избрании ему меры пресечения - круглосуточный домашний арест.

По данным следствия, после ДТП водитель с места ДТП скрылся, также с ним находился несовершеннолетний пассажир. Примерно через час они вернулись на место аварии. Согласно имеющимся сведениям, в том числе и видео с камер наблюдения, последним за рулем авто BMW находился совершеннолетний фигурант.