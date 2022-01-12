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По смертельній ДТП під Харковом відкрили справу: подробиці

Автор: Іванна Шовкун

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ДТП у Харківській області, де загинуло троє людей. Внаслідок пригоди також постраждали двоє дітей.

Про це РБК-Україна розповів прес-секретар Харківської прокуратури Дмитро Чубенко.

За даними слідства, аварія сталася о 08:50 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський". Автомобіль Kia Optima рухався з боку міста Дергачі у напрямку Білгородського шосе. За попередньою інформацією, водій виїхав на зустрічну смугу руху, де сталося зіткнення з автомобілем таксі Toyota Camry.

Внаслідок ДТП 31-річний водій таксі та його 29-річна дружина загинули на місці. Також від несумісних із життям травм загинув 34-річний водій Kia Optima.

Внаслідок аварії постраждали і пасажири Toyota - трирічні хлопчик та дівчинка - діти загиблих. Їх госпіталізували до лікарні. Нині вони перебувають у реанімації.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинив загибель кількох осіб, розпочато кримінальне провадження (ч. 3 ст. 286 КК України). Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП у Харківській області.

Нагадаємо, на трасі Київ-Одеса поблизу села Саливонки (Київська область) сталася ДТП. Попередньо відомо про постраждалих, рух транспорту може бути ускладнений.

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