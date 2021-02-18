Смертельне отруєння учениць у Боярці: директорку ліцею відсторонили

Міська рада Боярки призначила службове розслідування стосовно директора ліцею, де отруїлися дві дівчини. Її відсторонили від посади.
Про це повідомив міський голова Боярки Олександр Зарубін.
Міська рада видала розпорядження про проведення службового розслідування та відсторонення від здійснення повноважень за посадою директора ліцею Світлани Сушко.
"Вчора Боярську громаду сколихнула страшна звістка про трагічну подію, що відбулася у Боярському академічному ліцеї "Гармонія", та призвела до смерті дитини. Міська рада з метою надання належної правової оцінки діям адміністрації закладу щодо можливого неналежного виконання посадових обов'язків, проводить ряд заходів", - написав мер Боярки.
Як зазначається у документі, службове розслідування проводитиметься до 17 березня (з можливістю подальшого продовження).
Нагадаємо, 16 лютого двоє ліцеїсток в Боярці вжили по 40 таблеток "Дротаверину", в результаті чого одна з них померла, а інша - потрапила до лікарні. Дівчата пішли на такий крок після перегляду відео в соцмережі.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через отруєння двох семикласниць ліцею Боярки (Київська область). Обласна прокуратура взяла справу на особливий контроль.