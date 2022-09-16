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Смертельна ДТП із військовими під Львовом розслідуватиме ГБР

Фото: смертельне ДТП із військовими під Львовом розслідуватиме ГБР (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Руслан Гаращенко

Співробітники ДБР розпочали розслідування обставин смертельної ДТП за участю військової техніки у Бродах (Львівська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

"У Львівській області працівники ДБР розпочали розслідування обставин дорожньої аварії, через яку загинули четверо людей, зокрема семирічний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, пригода сталася вчора ввечері. На регульованому перехресті в місті Броди легковий автомобіль зіткнувся з бронетранспортером, який рухався у складі колони військової техніки.

провадження за фактом порушення правил водіння (ч. 2 ст. 415 КК України). Слідство продовжується.

Нагадаємо, у ніч на 15 вересня президент України Володимир Зеленський потрапив із кортежем у ДТП у Києві. Розслідуванням пригоди зайнялися співробітники ГБР.

Про деталі ДТП за участю кортежу українського президента, читайте у матеріалі РБК-Україна .

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ДТПЛьвівська областьВійськова техніка