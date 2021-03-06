Смертельне ДТП з українцями: президент Польщі висловив співчуття

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на дорожньо-транспортну пригоду з українським автобусом , яка сталася в Підкарпатському воєводстві. Він висловив співчуття родинам загиблих.

Про це Анджей Дуда повідомив на своїй сторінці у Twitter

"Я глибоко засмучений страшною новиною про катастрофу українського автобуса на трасі А4 поблизу Кашиць, в якій 6 людей загинули, а кілька десятків отримали поранення. Найщиріші співчуття родинам загиблих та всім нашим українським друзям", - написав президент.

Нагадаємо, аварія за участю українського автобуса рейсу Познань-Херсон сталася поблизу міста Кашице 6 березня. У результаті ДТП постраждали 35 осіб, ще 6 загинули. За даними місцевих ЗМІ, автобус впав у канаву. У салоні перебували 57 осіб, всі українці.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці лютого на сході Польщі в місті Люблін сталося ДТП в якому загинули двоє українців.

Крім того, в середині лютого в Єгипті у аварію потрапив автобус з українцями. В результаті ДТП троє українців отримали різні травми.