Смертельна ДТП з українцями у Польщі: дев'ятьох постраждалих виписали з лікарні

Міністерство закордонних справ України розповіло останню інформацію про дорожно-транспортну пригоду з українцями в Польщі. Частину потерпілих вже виписали з медичних закладів.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник МЗС Олег Ніколенко.
Як уточнили у міністерстві, в результаті ДТП з автобусом загинули 5 громадян, а не шість як відомство повідомляло раніше.
"Станом на зараз, маємо інформацію про 5 загиблих, 26 госпіталізованих, 9 були виписані з лікарні", - сказав Ніколенко.
Нагадаємо, у Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями. В результаті аварії декілька людей загинуло, а десятки постраждали. Всього в автобусі перебували 57 українців. У Польщі розповіли подробиці аварії за участі українців.
Додамо, в українському МЗС назвали попередню причину аварії з українцями у Польщі. Автобус з українськими номерами слідував за маршрутом Познань-Херсон.
Крім того, у Польщі повідомили про опізнання декількох загиблих в результаті ДТП - це одна жінка і двоє чоловіків. Ще двоє загиблих в аварії є жінками, але їх поки не опізнали.