Смертельна ДТП з українцями у Польщі: дев'ятьох постраждалих виписали з лікарні

Міністерство закордонних справ України розповіло останню інформацію про дорожно-транспортну пригоду з українцями в Польщі. Частину потерпілих вже виписали з медичних закладів.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

Як уточнили у міністерстві, в результаті ДТП з автобусом загинули 5 громадян, а не шість як відомство повідомляло раніше. "Станом на зараз, маємо інформацію про 5 загиблих, 26 госпіталізованих, 9 були виписані з лікарні", - сказав Ніколенко.