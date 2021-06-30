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Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: загинули двоє іноземців, ще троє в лікарні

Автор: Дмитрий Кузнецов

На трасі Київ-Чоп опівдні 30 Червня сталося смертельна ДТП за участю легкового автомобіля і великовантажної фури. В результаті аварії загинули два іноземці, ще троє доставлені в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості.

Про це повідомили в прес-центрі управління поліції в Рівненській області.

Аварія сталася поблизу села ситне Дубенського району. За попередніми даними, 23-річний водій Тoyota Corolla на заокругленні дороги не впорався з керуванням і допустив занос машини. В результаті автомобіль виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся в великовантажної фурою DAF.

У салоні легкового автомобіля перебували п'ять іноземців-студентів вищих навчальних закладів України. Один з них помер на місці ДТП, чотирьох доставили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. В ході реанімаційних заходів, незважаючи на зусилля лікарів, один з госпіталізованих помер.

Водій вантажівки, 52-річний житель Вінниці, не постраждав.

За фактом ДТП порушено кримінальне провадження. У водіїв взяли проби крові, алкоголь в них не виявлено.

Фото: ДТП зі смертельним результатом сталося на трасі Київ-Чоп (facebook.com/police.in.Rivne.region)

Нагадаємо, 19 червня на трасі Київ-Чоп перекривали рух через потрійну ДТП - два легкові автомобілі зіткнулися з вантажівкою, що перевозила бітум. Один з водіїв помер у лікарні, інший був госпіталізований.

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