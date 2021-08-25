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Смертельне ДТП у Полтавській області: двоє загинули, ще двоє у лікарні, серед них дитина

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Полтава, Середа 25 серпня 2021 16:36
Смертельне ДТП у Полтавській області: двоє загинули, ще двоє у лікарні, серед них дитина Фото: смертельне ДТП у Полтавській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На автодорозі М03, поблизу села Розсошенці, водій автомобіля Kia Cerato не впорався з керуванням та наїхав на відбійник. Внаслідок аварії загинули двоє осіб, ще двоє госпіталізовані - серед них дитина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції.

Згідно з даними правоохоронців, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів автомобіля Kia Cerato 1975 й 1977 року народження. Водій та неповнолітня дитина були одразу госпіталізовані до медичних закладів.

"За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - відзначає пресслужба поліції.

Причина й обставини аварії наразі встановлюються.

Фото: смертельне ДТП у Полтавській області (pl.npu.gov.ua)

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ДТП Полтавская область
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