Смертельна ДТП на Майдані: в суд скерували обвинувачення проти водія

Слідство встановило, що 66-річний водій, знаючи про свій хворобливий стан та усвідомлюючи, що цей стан у будь-який момент може погіршитись, свідомо розпочав керування Land Rover Discovery. Автомобіль був технічно справним.

Рухаючись зі сторони вулиці Михайлівській в напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні, водій виїхав з проїзної частини на тротуар та здійснив зіткнення з припаркованим автомобілем. Потім, перебуваючи за кермом некерованого автомобіля, виїхав на пішохідну зону Майдану Незалежності. Там він не вжив негайних заходів для зменшення швидкості аж до зупинки транспортного засобу та спричинив наїзд на двох жінок-пішоходів. Вони загинули на місці.

"Згідно з висновками експертів, порушення з боку водія Правил дорожнього руху та наказів МОЗ України, у тому числі "Про затвердження Переліку захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами", знаходяться у прямому причинному зв’язку з виникненням даної дорожньо-транспортної події та її наслідками", - йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт відносно водія скеровано до Шевченківського районного суду м. Києві для розгляду по суті.