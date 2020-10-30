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Смертельне ДТП на Майдані в Києві: прокуратура відкрила справу

Київ, П'ятниця 30 жовтня 2020 18:52
Смертельне ДТП на Майдані в Києві: прокуратура відкрила справу
Фото: ДТП на Майдані незалежності (twitter.com/AMykhailovaA)
Автор: РБК-Україна

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом смертельного ДТП в центрі Києва. Раніше правоохоронці затримали водія.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Справа було відкрито за ч. 3 ст. 286 КК України. Водієві загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

В результаті ДТП дві людини загинули на місці, ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Києві.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що водія, який скоїв ДТП в Києві, затримали. Тест на місці події не показав наявність алкоголю в крові у нього.

Через ДТП на Хрещатику перекрито рух у бік Європейської площі.

Крім того, правоохоронці оприлюднили відео з місця події.

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