Смертельне ДТП у Львівській області: загинуло двоє людей, ще троє у важкому стані

Сьогодні, 20 липня на трасі "Київ-Чоп" сталася ДТП, внаслідок якої загинула жінка та дитина. Ще троє постраждалих перебувають у важкому стані у лікарні.

"Від отриманих травм загинули двоє пасажирів одного з автомобілів: жінка померла на місці події, а дитина - у лікарні", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася поблизу села Дубина Стрийського району близько 13.00.

Відомо, що водій автомобіля "Опель Астра", 24-річний мешканець району, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Мазда".

Внаслідок отриманих травм під час ДТП, пасажирка "Мазди" загинула на місці події.

Ще двоє пасажирів - хлопчик (орієнтовний вік 10 років) та дівчинка (орієнтовний вік 7 років) - з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані. Згодом стало відомо, що хлопчик помер у лікарні.

Крім цього, обидва водії у важкому стані перебувають у медзакладі.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, кількість травмованих та особи усіх учасників ДТП.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Фото: з місця смертельного ДТП у Львівській області (lv.npu.gov.ua)