Смертельне ДТП на Львівщині: автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом

Водій легкового автомобіля помер на місці пригоди

У Львівській області вчора, 4 липня, легковий автомобіль Opel виїхав на зустрічну смугу і врізався у пасажирський автобус, в результаті чого одна людина загинула, ще троє постраждали. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполиції у Львівській області.

Як повідомляє прес-служба, дорожньо-транспортна пригода сталася 4 липня близько 20:35 на автодорозі Жовква - Ковель між селами Туринка і Боянець у Жовківському районі.

Зіткнулися Opel Vectra, яким керував 33-річний житель одного із сіл району автобус "БАЗ", який виконував рейс за маршрутом Львів - Сокаль, за кермом якого перебував 36-річний житель Жовківського району.

Наголошується, що водій Opel помер на місці пригоди. Його пасажир отримав тілесні ушкодження, зокрема струс головного мозку, рану голови і був госпіталізований.

Також за медичною допомогою зверталися водій автобусаи його пасажирка.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху") КК України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Фото: місце пригоди

Нагадаємо, вчора, 4 липня, під Черніговом автомобіль Geely, рухаючись по Київському шосе в напрямку населеного пункту Количівка, за автомобільним мостом здійснив лобове зіткнення з автомобілем ГАЗ, який рухався у бік Чернігова.

Пізніше стало відомо, що в результаті ДТП під черніговом загинули 4 людини.

Зазначимо, Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №7064 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах".

Так, порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження, передбачається позбавлення волі на термін від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Якщо порушення ПДР, що спричинило загибель кількох осіб, то передбачається позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Крім того, у Верховній раді зареєстрували законопроект, що передбачає збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 гривень.