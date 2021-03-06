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Смертельна ДТП під Києвом: водію Renault загрожує до 10 років в'язниці

Автор: Дмитро Левицький

Правоохоронці повідомили про підозру жінці-водію Renault Laguna, яка сьогодні стала учасницею смертельного ДТП на Гостомельському шосе під Києвом. Жінці загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За попередніми даними, Renault, який рухався в напрямку Києва, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з Chevrolet Aveo. Внаслідок зіткнення загинули водій автомобіля Chevrolet та його пасажир.

Водія Renault затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей.

"Наразі вирішується питання про застосування відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці встановлюють обставини та причини смертельної автопригоди", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, сьогодні вдень на Гостомельському шосе під Києвом сталося смертельне зіткнення Renault та Chevrolet.

Також РБК-Україна писало про смертельну ДТП з українцями в Польщі. Там автобус з українськими громадянами з'їхав в кювет та перевернувся.

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