Смертельне ДТП в Києві: водія засудили до 6 років вязниці

У Києві водія, який скоїв смертельну дорожньо-транспортну пригоду на пішохідному переході, позбавили волі строком до 6 років з позбавленням прав керувати на три роки. Таке рішення виніс Солом’янський районний суд Києва.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури міста Києва.

Як повідомляється, 28-річний водій Mitsubishi Lancer, який наближався до нерегульованого пішохідного переходу із перевищенням швидкості, своєчасно не відреагував на те, що по ньому рухався чоловік та збив його. Від отриманих травм потерпілий помер.

Повідомляється, що дорожня пригода сталася у Солом’янському районі Києва.

Нагадаємо, під Києвом на Старообухівській трасі сталася смертельна аварія, у результаті якої загинули дві людини, ще одна - була госпіталізована.

Також повідомлялося, що за рік кількість смертельних ДТП в Україні зросла на 14%.